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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ атакувала Україну 78 дронами: є збиття, але і "прильоти" у 7 локаціях

Особливістю нічної атаки по Україні стало те, що ворог застосував до 8 реактивних БпЛА на північному напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами «Шахед»

Атака дронами «Шахед» / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала Україну у ніч проти 30 липня 78 ударними безпілотниками типу «Шахед» і дронами-імітаторами. Захисникам неба вдалося збити або придушити 51 ворожий БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупанти атакували Україну 78 дронами типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів, які запустили із Орла, Курська та окупованого Гвардійського.

«Особливість нічної атаки — застосування ворогом до 8-ми реактивних БпЛА на північному напрямку», — зауважили у Повітряних силах.

Ворожу повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок відомо, що протиповітряна оборона збила/придушила 51 російський дрон на півночі та сході України.

Водночас сталося влучання 27 безпілотників у семи локаціях. Ще у двох локаціях — падіння збитих (уламки) дронів.

Нагадаємо, під час нічної російської атаки по Україні вибухи прогриміли у Харкові, Миколаєві та Павлограді (Дніпропетровщина).

Через удар «Шахедом» у Харкові постраждали троє людей.

У Павлограді окупанти атакували залізничну інфраструктуру, тож вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом.

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