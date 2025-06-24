РФ атакувала Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалось знищити

Безпілотник.

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Вночі проти 24 червня російська армія випустила по Україні 97 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знищили 78 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed на сході, півдні та півночі країни. 63 - збито вогневими засобами ураження, 15 - локаційно втрачені”, - наголосили військові.

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Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у шести локаціях.

За інформацією військових, цієї ночі росіяни запускали безпілотники з Орла, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауда, що в тимчасово анексованому Криму.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну безпілотниками з півночі. Зокрема, під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи. “Приліт” стався в Немишлянському районі міста.

На Сумщині внаслідок нічного удару дронами загинули троє людей. Серед них - дитина. Близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА.

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Дата публікації 22:25, 23.06.25 Кількість переглядів 137 Гурт «Антитіла» показав квартиру Тараса Тополі зсередини після її розтрощення росіянами