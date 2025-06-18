РФ атакувала Україну безпілотниками: скільки "Шахедів" вдалося знищити

Безпілотник.

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Вночі проти 18 червня армія РФ атакувала Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 30 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 - збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачено”, - йдеться у повідомлення.

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Цієї ночі основними напрямками удару російських військ були Донецька та Дніпропетровська області, а також Запоріжжя.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти локаціях.

Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок обстрілу виникли численні пожежі та серйозні пошкодження інфраструктури. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо, минулої ночі РФ вдарила "Кинджалами", крилатими ракетами і дронами. Ворог випустив 472 засоби повітряного нападу. Сили ППО знищили 428 повітряних цілей.

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Основним напрямком удару був Київ. Окупанти вдарили по житлових будинках на Солом’янці та Позняках. Загинуло понад 20 осіб. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що минулої ночі армія РФ здійснила один із найбільш страшних ударів по столиці.

Дата публікації 20:02, 17.06.25 Кількість переглядів 80 Такого удару Київ ще не бачив! Жахливі кадри з розбитих ракетами й шахедами будинків