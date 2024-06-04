РФ атакувала Україну дронами і ракетами: скільки повітряних цілей збила ППО

Уночі проти вівторка, 4 червня, армія РФ атакувала безпілотниками та крилатими ракетами "Іскандер-К". Сили ППО збили усі ракети і два БпЛА невстановленого типу.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі росіяни завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К". Їх ворог випустив з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети було збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил на Дніпропетровщині.

Крім того, близько до опівночі загарбники застосовували чотири безпілотні літальні апарати на північному напрямку. Наразі їхній тип встановлюється. Два дрони знищено на Чернігівщині, а ще два припинили своє існування самостійно.

Як повідомлялося, зранку 4 червня Росія вдарила по Дніпру ракетами. Сили ППО збили дві ракети. Втім, через падіння уламків є і пошкодження, і травмовані.

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