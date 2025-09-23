РФ атакувала Україну дронами й ракетами: скільки цілей збила ППО

Обстріл України / © tsn.ua

У вівторок, 23 вересня, РФ атакувала Україну 115-ма ударними БпЛА й трьома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23». Знищено 103 російські безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Деталі атаки 23 вересня

Фіксувалися дрони різних типів, зокрема Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Гвардійське — ТОТ Криму. Близько 60 із них — це «Шахеди».

Завдяки спільній роботі авіація, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих груп Сил оборони України повітряний напад було відбито.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — констатували у повідомленні.

На жаль, зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях. Падіння уламків спостерігається на 8 локаціях.

«На північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА», — попередили у ПСУ.

Нагадаємо, в ніч проти 23 вересня Україну атакували «Шахеди». Повітряні сили інформували про рух ворожих БпЛА:

Як стало відомо, ворожі безпілотники летіли на Україну з півночі, сходу та півдня.

група БпЛА на Сумщині — курс на Полтавщину.

група БпЛА на Донеччині — поблизу Добропілля.

БпЛА на Миколаївщині — курсом на Одещину.