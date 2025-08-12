- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 391
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: скільки цілей збила ППО та де є влучання
Під удар РФ 12 серпня потрапили такі регіони: Сумщина, Чернігівщина та Донеччина.
У ніч на 12 серпня війська РФ атакували 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також 4 ракетами «Іскандер». Збито 36 ворожих дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ України.
Деталі повітряної атаки 12 серпня
Дрони запускали з різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово — РФ. Ще 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 були випущені з Воронезької та Брянської областей Росії.
Як стало відомо, ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, а ракетами — Чернігівщину.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», — зазначили у ПС.
Втім зафіксоване влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.
Нагадаємо, 11 серпня російська армія атакувала Україну 71 безпілотником. Сили протиповітряної оборони знешкодили 59 ворожих дронів. Утім є і влучання.
Стало відомо, що 12 ворожих безпілотників влучили у шести локаціях. Ще в одній локації впали уламки збитих дронів.