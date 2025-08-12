РФ атакувала Україну дронами й ракетами: скільки цілей збила ППО та де є влучання

Атака дронами й ракетами

У ніч на 12 серпня війська РФ атакували 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, а також 4 ракетами «Іскандер». Збито 36 ворожих дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ України.

Деталі повітряної атаки 12 серпня

Дрони запускали з різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Шаталово — РФ. Ще 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 були випущені з Воронезької та Брянської областей Росії.

Як стало відомо, ударними БпЛА атаковано Сумщину та Донеччину, а ракетами — Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни», — зазначили у ПС.

Втім зафіксоване влучання 12 БпЛА та 3 ракет на 7 локаціях.

Нагадаємо, 11 серпня російська армія атакувала Україну 71 безпілотником. Сили протиповітряної оборони знешкодили 59 ворожих дронів. Утім є і влучання.

Стало відомо, що 12 ворожих безпілотників влучили у шести локаціях. Ще в одній локації впали уламки збитих дронів.