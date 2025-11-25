- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 330
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала Україну «Калібрами» та «Кинджалами»: де пролунали вибухи (відео)
У ніч на 25 листопада російська армія атакувала Україну одразу кількома типами ракет.
Російські загарбники в ніч проти 25 листопада атакували Україну ракетами «Калібр» та «Кинджал».
Про це йдеться у повідомленні повітряних сил.
У повідомленні вказується, що основна маса ракет «Калібр» та «Кинджал» атакували Київську область.
Крім того, сорго застосував балістичні ракета та ударні безпілотники.
Київська влада повідомила про вибухи у столиці, а також про роботу сил протиповітряної оборони.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у багатоповерхівку у столиці.
«У Печерському районі в 22-ох поверховому житловому будинку пожежа також на рівні 4-5 поверхів. Екстрені служби працюють на місці», — заявив Кличко.
Раніше повідомлялося, що росіяни в ніч проти 25 листопада запустили по Україні ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.