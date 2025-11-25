РФ атакувала Україну «Калібрами» та «Кинджалами»: де пролунали вибухи (відео)

РФ масовано атакувала Україну

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 25 листопада атакували Україну ракетами «Калібр» та «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні повітряних сил.

У повідомленні вказується, що основна маса ракет «Калібр» та «Кинджал» атакували Київську область.

Реклама

Крім того, сорго застосував балістичні ракета та ударні безпілотники.

Київська влада повідомила про вибухи у столиці, а також про роботу сил протиповітряної оборони.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у багатоповерхівку у столиці.

«У Печерському районі в 22-ох поверховому житловому будинку пожежа також на рівні 4-5 поверхів. Екстрені служби працюють на місці», — заявив Кличко.

Реклама

Раніше повідомлялося, що росіяни в ніч проти 25 листопада запустили по Україні ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.