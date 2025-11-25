ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала Україну «Калібрами» та «Кинджалами»: де пролунали вибухи (відео)

У ніч на 25 листопада російська армія атакувала Україну одразу кількома типами ракет.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ масовано атакувала Україну

РФ масовано атакувала Україну

Російські загарбники в ніч проти 25 листопада атакували Україну ракетами «Калібр» та «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні повітряних сил.

У повідомленні вказується, що основна маса ракет «Калібр» та «Кинджал» атакували Київську область.

Крім того, сорго застосував балістичні ракета та ударні безпілотники.

Київська влада повідомила про вибухи у столиці, а також про роботу сил протиповітряної оборони.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у багатоповерхівку у столиці.

«У Печерському районі в 22-ох поверховому житловому будинку пожежа також на рівні 4-5 поверхів. Екстрені служби працюють на місці», — заявив Кличко.

Раніше повідомлялося, що росіяни в ніч проти 25 листопада запустили по Україні ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 25 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie