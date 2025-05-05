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РФ атакувала Україну новою порцією "Шахедів": куди вони летять (оновлено)
Росіяни випустили проти українців низку ударних безпілотників.
У ніч проти 5 травня 2025 року стало відомо, що Росія атакує Україною вже традиційним нічним запуском дронів.
Про це ігнорують моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлення щодо “Шахедів”:
Кілька груп БпЛА на заході та півдні Сумщини — курсом на Чернігівщину, Полтавщину.
"Шахеди" на півночі Харківщини — курсом на південь.
БпЛА на заході Донеччини — курсом на Дніпропетровщину.
Нова група ударних БпЛА з Бєлгородської обл., РФ — на Харківщину.
Нова група ударних БпЛА з півдня — на Донецьку, Запорізьку області.
Кілька груп БпЛА на заході та півдні Сумщини — курсом на Чернігівщину.
"Шахеди" на півночі Харківщини — курсом на південь.
БпЛА на сході Полтавщини — курсом на Дніпропетровщину.
Нагадаємо, що раніше з’явилися фото Magura V7, який знищив російський Су-30 в Чорному морі.
Magura V7 значно перевершує не тільки V5, а й попередній експериментальний Sea Dragon.