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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
139
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1 хв

РФ атакувала Україну новою порцією "Шахедів": куди вони летять (оновлено)

Росіяни випустили проти українців низку ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 5 травня 2025 року стало відомо, що Росія атакує Україною вже традиційним нічним запуском дронів.

Про це ігнорують моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлення щодо “Шахедів”:

  • Кілька груп БпЛА на заході та півдні  Сумщини — курсом на Чернігівщину, Полтавщину.

  • "Шахеди" на півночі Харківщини — курсом на південь.

  • БпЛА на заході Донеччини — курсом на Дніпропетровщину.

  • Нова група ударних  БпЛА з Бєлгородської обл., РФ — на Харківщину.

  • Нова група ударних  БпЛА з півдня — на Донецьку, Запорізьку області.

  • Кілька груп БпЛА на заході та півдні Сумщини — курсом на Чернігівщину.

  • "Шахеди" на півночі Харківщини — курсом на південь.

  • БпЛА на сході Полтавщини — курсом на Дніпропетровщину.

Нагадаємо, що раніше з’явилися фото Magura V7, який знищив російський Су-30 в Чорному морі.

Magura V7 значно перевершує не тільки V5, а й попередній експериментальний Sea Dragon.

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