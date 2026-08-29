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РФ атакувала Україну ракетами та дронами — летіло із 6 напрямків, що у небі зараз
Українська ППО збила понад 200 ворожих безпілотників.
У ніч проти 29 серпня ворог атакував Україну протикорабельною ракетою «Онікс», балістичною ракетою «Іскандер-М» та дронами із шести напрямків.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 233 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Що у небі зараз
Реактивний БпЛА на/повз Васильків, курс північний
Реактивний БпЛА на Миколаїв зі сходу
Реактивні БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину
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