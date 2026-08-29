РФ тероризує українців / © Associated Press

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У ніч проти 29 серпня ворог атакував Україну протикорабельною ракетою «Онікс», балістичною ракетою «Іскандер-М» та дронами із шести напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 233 ворожих БпЛА.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Що у небі зараз

Реактивний БпЛА на/повз Васильків, курс північний

Реактивний БпЛА на Миколаїв зі сходу

Реактивні БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину

Атака по Україні — останні новини

У Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки дронами вночі у суботу, 29 серпня, виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку, постраждалих немає.

Вогонь охопив одну з квартир на дев’ятому поверсі, рятувальники вже ліквідували пожежу. Зруйновано перекриття між помешканням та покрівлею.

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Російські війська атакували Ізмаїльський район на Одещині. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, спалахнула пожежа. На місці удару наразі працюють правоохоронці та медичні працівники.

У Сумах на території лікарні росіяни дроном атакували «швидкі». Минулося, на щастя, без жертв та постраждалих.

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