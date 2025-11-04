РФ атакувала Україну ракетами й дронами: скільки цілей збила ППО

Обстріл / © ТСН

У ніч проти 4 листопада РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», шістьма зенітними керованими ракетами С-300, а також 130 ударними БпЛА. Силами ППО знищено 92 дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Як деталізували, ракети запускали з Ростовської та Курської області. Що ж до БпЛА, то вони летіли з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим. зафіксували Shahed, «Гербери» і безпілотниками інших типів. Близько 80 із них становлять «Шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Утім є влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — закликають українців.

Нагадаємо, 30 жовтня РФ масовано вдарила по Україні.

Так, ворог випустив 705 повітряних цілей, з них — «Кинджали», «Калібри» та сотні «Шахедів».

ППО ліквідувала 623 цілі, та є численні влучання на 20 локаціях по всій країні.