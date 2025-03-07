РФ атакувала Україну різними типами ракет: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог

Вночі проти 7 березня окупанти РФ здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури, а також - безпілотниками. Основний акцент удару - об’єкти газовидобувної промисловості. ППО збила 100 БпЛА і 34 ракети.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника: 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракет С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

За інформацією ПС, повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули вдо України, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

крилатих ракет 8 крилатих ракет Калібр;

крилатих ракет 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69 ;

керованої авіаційної ракети ; 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет не досягли своїх цілей. Також 86 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Як повідомлялося, сьогодні вночі повітряна тривога охопила всю Україну. Зокрема, було зафіксовано зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Також росіяни вздійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

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