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РФ атакувала Україну різними типами ракет: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог

РФ атакувала Україну різними типами ракет: скільки цілей збила ППО і куди цілився ворог

Ракетний удар. Колаж ТСН. / Фото: ТСН.ua

Росіяни випустили 261 ціль.

Вночі проти 7 березня окупанти РФ здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури, а також - безпілотниками. Основний акцент удару - об’єкти газовидобувної промисловості. ППО збила 100 БпЛА і 34 ракети. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника: 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 4 зенітних керованих ракет С-300;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

За інформацією ПС, повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули вдо України, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки.

Підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
  • 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет не досягли своїх цілей. Також 86 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Як повідомлялося, сьогодні вночі повітряна тривога охопила всю Україну. Зокрема, було зафіксовано зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Також росіяни вздійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря. 

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