З 17 на 18 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Силами й засобами української ППО було знешкоджено 29 ударних БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Що відомо

Як деталізували у відомстві, з 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ, РФ) ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників.

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил", зауважили у ПС.

У процесі відбиття атаки взяли участь авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 29 одиниць ворожої зброї.

Раніше зазначалося, що на підступах до столиці вночі 18 листопада було збито усі "Шахеди". Обійшлося без жертв та руйнувань.

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