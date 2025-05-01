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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
836
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала Україну: що летіло та які регіони пережили ворожий удар

Окупанти влаштували повітряну атаку по українських містах. Найбільше постраждали п’ять регіонів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Уночі працювала ППО

Уночі працювала ППО / © Associated Press

У ніч проти 1 травня 2025 року росіяни традиційно атакували Україну ударними дронами та ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 5-ма балістичними ракетами „Іскандер-М“ із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в Одесі вночі лунали вибухи. За останніми даними, загинуло двоє людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
836
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