РФ атакувала Україну: що летіло та які регіони пережили ворожий удар

Уночі працювала ППО / © Associated Press

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У ніч проти 1 травня 2025 року росіяни традиційно атакували Україну ударними дронами та ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 5-ма балістичними ракетами „Іскандер-М“ із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що в Одесі вночі лунали вибухи. За останніми даними, загинуло двоє людей.