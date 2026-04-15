РФ атакувала Україну сотнями ракет і дронів: скільки збила ППО та що летіло

ППО / © Олександр Павлюк

Реклама

Російські війська ввечері в середу, 15 квітня, здійснили масштабну комбіновану атаку на Україну. Росіяни застосували 382 засоби повітряного нападу. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити або подавити засобами РЕБ 369 ворожих цілей, серед яких крилаті ракети та ударні дрони різних типів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ за підсумками бойової роботи в період від 09:00 до 22:00.

Деталі ворожої атаки

Повідомляється, що росіяни атакували об’єкти на території України ракетами наземного й повітряного базування, а також безпілотниками. Радіотехнічні війська зафіксували:

Реклама

20 крилатих ракет Х-101, запущених з акваторії Каспійського моря;

1 крилату ракету «Іскандер-К» з Ростовської області РФ;

361 БпЛА, серед яких близько 200 одиниць типу Shahed, а також дрони «Гербера», «Італмас» та інші моделі.

Зазначається, що запуски безпілотників здійснювалися з восьми напрямків, зокрема з Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та тимчасово окупованого Криму (Гвардійське).

Результати роботи ППО

Як повідомили в Повітряних силах, відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ). За попередніми даними, станом на 22:00 знищено:

19 ракет Х-101;

1 ракету «Іскандер-К»;

349 безпілотників різних типів.

Також військові додали, що попри результативну роботу ППО зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних БпЛА на шести локаціях. Крім того, у 12 точках зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей.

Масована атака РФ 15 квітня — що відомо

Нагадаємо, російські війська провели масштабну повітряну атаку на Україну, застосовуючи ракети морського й повітряного базування, а також ударні безпілотники. Ввечері 15 квітня зафіксували пуски ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря та Х-101/555 — з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

Реклама

Також російська терористична армія завдала удару безпілотником по дев’ятиповерховому житловому будинку в Одесі.

Згодом у Мережі з’явилися кадри безпосереднього влучання ворожого ударного безпілотника в житловий будинок в Одесі.

Окрім цього, у Дніпрі внаслідок російської атаки сталося займання на території одного з навчальних закладів. Постраждали діти та жінка.