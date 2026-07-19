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РФ атакувала Україну 41 ракетою: скільки вдалося збити та що летіло ще
Основним напрямком удару стала столиця України.
Російські війська у ніч проти 19 липня атакувала Україну 125 БпЛА, а також 41 ракетою повітряного та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару став Київ.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу:
10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон
25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
три протикорабельні ракети Онікс
три керовані авіаційні ракети Х-59/69
125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу Пародія, баражуючих боєприпасів типу Бандероль
Cтаном на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей — 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:
17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400
одну керовану авіаційну ракету Х-59/69
108 ворожих БпЛА різних типів
За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
Атака по Києву 19 липня — що відомо
У ніч проти неділі, 19 липня, РФ масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. Є загиблий та постраждалі.
Одна з ракет влучила просто в підземний перехід. Вибуховою хвилею також був пошкоджений наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська». Зараз вона тимчасово зачинена — поїзди «зеленої» гілки прямують повз станцію без зупинки. Фахівці вже працюють над відновленням її роботи.