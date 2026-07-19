РФ атакувала Україну 41 ракетою: скільки вдалося збити та що летіло ще

Війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні / © Associated Press

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Російські війська у ніч проти 19 липня атакувала Україну 125 БпЛА, а також 41 ракетою повітряного та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару став Київ.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу:

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10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон

25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

три протикорабельні ракети Онікс

три керовані авіаційні ракети Х-59/69

125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу Пародія, баражуючих боєприпасів типу Бандероль

Cтаном на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 126 цілей — 18 ракет та 108 безпілотників різних типів:

17 ракет Іскандер-М/Циркон/С-400

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69

108 ворожих БпЛА різних типів

За попередньою інформацією, зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Атака по Києву 19 липня — що відомо

У ніч проти неділі, 19 липня, РФ масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та Солом’янському районах. Є загиблий та постраждалі.

Одна з ракет влучила просто в підземний перехід. Вибуховою хвилею також був пошкоджений наземний вестибюль станції метро «Лук’янівська». Зараз вона тимчасово зачинена — поїзди «зеленої» гілки прямують повз станцію без зупинки. Фахівці вже працюють над відновленням її роботи.

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