Укрaїнa
185
РФ атакувала важливий енергооб’єкт на Чернігівщині: деталі

Після ворожого удару без світла залишилася значна частина споживачів.

Анастасія Павленко
Енергетики / © Getty Images

Уранці, 12 січня, російська армія атакувала цивільну інфраструктуру міста Новгород-Сіверський.

Про це повідомили у «Чернігівобленерго».

«Унаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Новгород-Сіверської районі. Знеструмлена низка населених пунктів», — йдеться у повідомленні.

Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня ворог атакував Київ ударними безпілотниками. У Соломʼянському районі столиці внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа в нежитловій будівлі.

