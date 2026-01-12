- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала важливий енергооб’єкт на Чернігівщині: деталі
Після ворожого удару без світла залишилася значна частина споживачів.
Уранці, 12 січня, російська армія атакувала цивільну інфраструктуру міста Новгород-Сіверський.
Про це повідомили у «Чернігівобленерго».
«Унаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб’єкт у Новгород-Сіверської районі. Знеструмлена низка населених пунктів», — йдеться у повідомленні.
Енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, у ніч проти 12 січня ворог атакував Київ ударними безпілотниками. У Соломʼянському районі столиці внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа в нежитловій будівлі.