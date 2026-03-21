РФ атакувала важливий енергооб’єкт на Чернігівщині — які наслідки

Після ворожого удару без світла залишилася значна частина споживачів.

Енергетики вже готуються до відновлення / © Associated Press

У Чернігівській області внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено важливий енергооб’єкт. Через пошкодження знеструмлено низку населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили у Чернігівобленерго.

«Унаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт», — йдеться у повідомленні.

Також через відсутність світла затримується рух низки поїздів. Зокрема, на маршрутах Ніжин — Київ та Чернігів — Ніжин.

Нагадаємо, росіяни вбили трьох українських енергетиків. Вони загинули через обстріл автомобіля на Донеччині.

