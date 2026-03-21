- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала важливий енергооб’єкт на Чернігівщині — які наслідки
Після ворожого удару без світла залишилася значна частина споживачів.
У Чернігівській області внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено важливий енергооб’єкт. Через пошкодження знеструмлено низку населених пунктів в регіоні.
Про це повідомили у Чернігівобленерго.
«Унаслідок ворожої атаки пошкоджено важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі. Знеструмлено 430 тисяч абонентів у Ніжинському, Прилуцькому та Чернігівському районах. Енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт», — йдеться у повідомленні.
Також через відсутність світла затримується рух низки поїздів. Зокрема, на маршрутах Ніжин — Київ та Чернігів — Ніжин.
Нагадаємо, росіяни вбили трьох українських енергетиків. Вони загинули через обстріл автомобіля на Донеччині.