Наслідки атаки РФ на клініку у Запоріжжі / © Запорізька ОВА

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У понеділок, 23 листопада, російські війська атакували Вознесенівський район Запоріжжя. За попередньою інформацією, ворожий удар припав на будівлю приватної клініки, яка не працює.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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Удар РФ по Запоріжжю: що відомо про атаку на Вознесенівський район

«Росіяни атакували Вознесенівський район Запоріжжя. Влучання у будівлю приватної клініки, яка не працює. Станом на зараз також відомо про трьох загиблих», — повідомив Семікін.

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Внаслідок удару ще одна людина дістала поранення. На третьому поверсі будівлі виникла пожежа, яку вже локалізували. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили в ОВА.

© Запорізька ОВА

Нагадаємо, це не перша російська атака на Запоріжжя 23 листопада. Вранці окупанти вдарили FPV-дроном по Космічному району міста. Внаслідок удару поранення дістала жінка, якій надали медичну допомогу.

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