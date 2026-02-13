- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 601
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала великий обласний центр: дрони влучили у житлові багатоповерхівки
Внаслідок нічної атаки дронами на Одесу відомо про чотирьох постраждалих.
Вночі проти п’ятниці, 13 лютого, армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано пошкодження у двох районах міста. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
«Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах. На щастя, без людських жертв, подальшого загоряння та детонації», — повідомив чиновник.
Окрім того, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автосервіс. Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у дитячому садку та гімназії.
Атака на Одеську область
Від вечора 12 лютого армія РФ атакувала Україну безпілотниками. В Одесі тривога тривала від 21:25 до 23:44, а згодом ще й від 05:54 до 06:04.
Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі сталися перебої з електрикою, водою та опаленням. В регіоні було пошкоджено житлову, промислову, енергетичну і портову інфраструктури. Постраждало четверо осіб.