РФ атакувала великий обласний центр: дрони влучили у житлові багатоповерхівки

Одеса. / © Associated Press

Вночі проти п’ятниці, 13 лютого, армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано пошкодження у двох районах міста. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сталися влучання у два багатоповерхових житлових будинки. Пошкоджено квартири на верхніх поверхах. На щастя, без людських жертв, подальшого загоряння та детонації», — повідомив чиновник.

Окрім того, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автосервіс. Пожежі, що виникли на місцях, оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено скління у дитячому садку та гімназії.

Наслідки атаки на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки на Одесу. / © Facebook / Сергій Лисак

Атака на Одеську область

Від вечора 12 лютого армія РФ атакувала Україну безпілотниками. В Одесі тривога тривала від 21:25 до 23:44, а згодом ще й від 05:54 до 06:04.

Внаслідок ворожої атаки в Одеському районі сталися перебої з електрикою, водою та опаленням. В регіоні було пошкоджено житлову, промислову, енергетичну і портову інфраструктури. Постраждало четверо осіб.