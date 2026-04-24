- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6594
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала великий обласний центр: гримлять вибухи
Жителів міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.
У Дніпрі ввечері 24 квітня пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент «Укрінформ».
За попередньою інформацією, Росія спрямувала на місто ударні дрони.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, є збиття ворожого безпілотника.
Також повідомляється, що наразі ворожі дрони маневрують над Таромським у напрямку Дніпра.
«Летять дуже низько», — йдеться в повідомленні.
Офіційна інформація щодо можливих наслідків атаки, руйнувань чи постраждалих наразі уточнюється.
Росія атакує мирні міста України — останні новини
Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня армія РФ вдарила по Дніпру. Під ударом безпілотників опинилася 13-поверхівка — у ній зруйновані квартири від дев’ятого до шостого поверху.
Внаслідок атаки російських дронів кількість поранених зросла до 13 осіб, серед них є діти. Шестеро постраждалих, за даними місцевої влади, залишалися у лікарні.
Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки завершено, рятувальники розбирають завали та демонтують пошкоджені конструкції.