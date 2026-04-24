РФ атакувала великий обласний центр: гримлять вибухи

Жителів міста закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.

Дар'я Щербак
Фото ілюстроване

© Укрінформ

У Дніпрі ввечері 24 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент «Укрінформ».

За попередньою інформацією, Росія спрямувала на місто ударні дрони.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, є збиття ворожого безпілотника.

Також повідомляється, що наразі ворожі дрони маневрують над Таромським у напрямку Дніпра.

«Летять дуже низько», — йдеться в повідомленні.

Безпілотник / © Фото з відкритих джерел

Офіційна інформація щодо можливих наслідків атаки, руйнувань чи постраждалих наразі уточнюється.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня армія РФ вдарила по Дніпру. Під ударом безпілотників опинилася 13-поверхівка — у ній зруйновані квартири від дев’ятого до шостого поверху.

Внаслідок атаки російських дронів кількість поранених зросла до 13 осіб, серед них є діти. Шестеро постраждалих, за даними місцевої влади, залишалися у лікарні.

Пошуково-рятувальні роботи на місці атаки завершено, рятувальники розбирають завали та демонтують пошкоджені конструкції.

