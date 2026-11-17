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- Укрaїнa
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РФ атакувала обласний центр на заході України: частина міста без світла
Вночі проти 17 листопада російська армія вдарила по Чернівцях. Унаслідок атаки частина обласного центру залишилася без електропостачання. Минулося без постраждалих.
Що відомо про атаки на обласний центр — читайте на ТСН.ua.
Мер міста Роман Клічук повідомив, що російська атака знеструмила частину Чернівців. Через відключення світла тимчасово припинили рух тролейбуси. Натомість на маршрути планують вивести автобуси, які замінять електротранспорт.
«Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути звичний режим роботи транспорту», — наголосив міський голова.
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