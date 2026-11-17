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Вночі проти 17 листопада російська армія вдарила по Чернівцях. Унаслідок атаки частина обласного центру залишилася без електропостачання. Минулося без постраждалих.

Що відомо про атаки на обласний центр — читайте на ТСН.ua.

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Мер міста Роман Клічук повідомив, що російська атака знеструмила частину Чернівців. Через відключення світла тимчасово припинили рух тролейбуси. Натомість на маршрути планують вивести автобуси, які замінять електротранспорт.

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«Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути звичний режим роботи транспорту», — наголосив міський голова.

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