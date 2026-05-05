РФ атакувала великий обласний центр: над містом дим, є загиблі

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок атаки Росії на Дніпро ввечері 5 травня на території одного з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, постраждало 12 людей. Черверо поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані.

«Це 43-річна жінка і чоловіки 41 та 56 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості», — повідомив Олександр Ганжа.

Також додав, що ще троє людей загинули. Наразі медики надають всім необхідну допомогу.

За інформацією Володимира Зеленського, внаслідок атаки по Дніпру загинуло 4 людей.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали мешканців міста про небезпеку, зафіксувавши рух об’єкта у бік обласного центру: «Швидкісна ціль на Дніпро!».

Нагадаємо, у Броварах на Київщині внаслідок атаки ворожого безпілотника поранень зазнали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці.

