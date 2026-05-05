ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
632
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала великий обласний центр: над містом дим, є загиблі

У Дніпрі після ворожого удару зайнялася територія підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Атака на Дніпро

Атака на Дніпро / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок атаки Росії на Дніпро ввечері 5 травня на території одного з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, постраждало 12 людей. Черверо поранених чоловіків перебувають у тяжкому стані.

«Це 43-річна жінка і чоловіки 41 та 56 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості», — повідомив Олександр Ганжа.

Також додав, що ще троє людей загинули. Наразі медики надають всім необхідну допомогу.

За інформацією Володимира Зеленського, внаслідок атаки по Дніпру загинуло 4 людей.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали мешканців міста про небезпеку, зафіксувавши рух об’єкта у бік обласного центру: «Швидкісна ціль на Дніпро!».

Нагадаємо, у Броварах на Київщині внаслідок атаки ворожого безпілотника поранень зазнали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
632
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie