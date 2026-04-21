- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 612
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала великий обласний центр України: де був "приліт"
Окупанти завдали удару по Шевченківському району Харкова.
Доповнено додатковими матеріалами
Російські війська 21 квітня атакували центр Харкова за допомогою бойового дрона. Він влучив в адміністративну будівлю.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, ввечері 20 квітня російські загарбники також вдарили дроном по Харкову. Через атаку по житловій забудові в Основ’янському районі постраждали троє цивільних. Пошкоджено багатоквартирний будинок.