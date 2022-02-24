РФ атакувала військову частину на Черкащині, в регіоні оголосили часткову евакуацію: які райони

РФ атакувала військову частину на Черкащині, в регіоні оголосили часткову евакуацію: які райони

Оголошена евакуація населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок в Уманському районі і поблизу військової частини у Дубіївці.

Військова частина у Дубіївці Черкаського району Черкаської області зазнала атаки.

Про це розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Військова частина в Дубіївці зазнала атаки. Оголошуємо евакуацію населення в радіусі 16 км - щойно ухвалили це рішення на оперативному штабі", - повідомив він.

Також оголошена евакуація населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок в Уманському районі.

За словами Скічка, зараз влада організовує автобуси. У кого є власний транспорт - закликають скористатися ним і прямувати в безпечне місце.

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