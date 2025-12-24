РФ атакувала виробничі об’єкти "Укрнафти": руйнування критичні

Нафтовидобуток. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти середи, 24 грудня, російська армія завдала ударів по виробничих об’єктах «Укрнафти». Внаслідок атаки сталися критичні руйнування. Роботу пошкодженого обладнання зупинено.

Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Зазначається, що другий день поспіль російські війська цілеспрямовано атакують на нафтогазову інфраструктуру. Проти виробничих об’єктів «Укрнафта» застосовано майже 100 ударних дронів.

Реклама

«Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи», — наголосив Корецький.

Зауважимо, що напередодні вночі під час комбінованої атаки Росія також завдала удару по виробничих об’єктах “Укрнафти”. Минулося без постраждалих, але сталися серйозні руйнування.

Нагадаємо, напередодні вночі, 23 грудня, РФ вдарила по об'єктах енергетики. Під прицілом була інфраструктура на заході країни. Зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях.