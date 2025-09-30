ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
368
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині: є затримка поїздів

Через удар окупантів на Чернігівщині поїзди йдуть повільніше, знеструмлений Ніжинський напрямок.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Удар по залізниці на Чернігівщині

Удар по залізниці на Чернігівщині / © Укрзалізниця

На Чернігівщині російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі.

Про це передає пресслужба «Укрзалізниці».

«Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку», — йдеться в повідомленні.

Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться за допомогою резервних тепловозів, що викликає затримку у графіку.

Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми — Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів — Суми також вирушить із запізненням, попередили в «Укрзалізниці».

Зауважимо, що «Укрзалізниця» ще не оговталася від ранкового обстрілу по Чернігівщині, через який також були затримки потягів.

Нагадаємо, що з вечора 29 вересня до п’ятої години ранку 30 вересня армія РФ завдала 20 ударів БпЛА різних типів по Бобровиці на Чернігівщині. Це стало наймасованішим ударом по місту з 2022 року. Також 30 вересня росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині. Без електрики опинилися понад 26 тис. абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах.

Дата публікації
Кількість переглядів
368
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie