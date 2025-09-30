- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 368
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині: є затримка поїздів
Через удар окупантів на Чернігівщині поїзди йдуть повільніше, знеструмлений Ніжинський напрямок.
На Чернігівщині російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі.
Про це передає пресслужба «Укрзалізниці».
«Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку», — йдеться в повідомленні.
Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться за допомогою резервних тепловозів, що викликає затримку у графіку.
Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми — Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів — Суми також вирушить із запізненням, попередили в «Укрзалізниці».
Зауважимо, що «Укрзалізниця» ще не оговталася від ранкового обстрілу по Чернігівщині, через який також були затримки потягів.
Нагадаємо, що з вечора 29 вересня до п’ятої години ранку 30 вересня армія РФ завдала 20 ударів БпЛА різних типів по Бобровиці на Чернігівщині. Це стало наймасованішим ударом по місту з 2022 року. Також 30 вересня росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині. Без електрики опинилися понад 26 тис. абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах.