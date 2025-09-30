РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині: є затримка поїздів

Удар по залізниці на Чернігівщині / © Укрзалізниця

На Чернігівщині російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі.

Про це передає пресслужба «Укрзалізниці».

«Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку», — йдеться в повідомленні.

Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться за допомогою резервних тепловозів, що викликає затримку у графіку.

Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми — Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів — Суми також вирушить із запізненням, попередили в «Укрзалізниці».

Зауважимо, що «Укрзалізниця» ще не оговталася від ранкового обстрілу по Чернігівщині, через який також були затримки потягів.

Нагадаємо, що з вечора 29 вересня до п’ятої години ранку 30 вересня армія РФ завдала 20 ударів БпЛА різних типів по Бобровиці на Чернігівщині. Це стало наймасованішим ударом по місту з 2022 року. Також 30 вересня росіяни пошкодили енергооб’єкт на Чернігівщині. Без електрики опинилися понад 26 тис. абонентів у Бобровиці та прилеглих населених пунктах.