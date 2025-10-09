- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1079
- Час на прочитання
- 2 хв
РФ атакувала залізницю: на одному з напрямків змінили рух потягів
Місцева влада наголосила, що потяги рухаються об’їзними маршрутами через загрозу російських атак.
Російська армія знову атакувала залізницю. У Сумській області 9 жовтня було організовано рух потягів зміненими маршрутами.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
“Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух. Пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами”, - наголосили у компанії
Зміни стосуються потягів регіонального призначення:
№895 Конотоп – Фастів
"№888/887 Славутич – Київ-Волинський
№892 Фастів - Славутич.
Тим часом потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка. Відправлення також відбуваються з неї.
Поїзди дальнього сполучення ідуть в об’їзд до своїх станцій призначення. Йдеться про рейси:
№787 Терещенська – Київ,
№786 Київ – Терещенська,
№113 Харків - Львів,
№779 Суми – Київ,
№116 Київ – Суми,
№774 Жмеринка – Терещенська
Тим часом очільник Сумської ОВА Олег Григоров наголосив, що у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї, рухаються об’їзними маршрутами.
“Учора через зміну напрямків руху були значні затримки у прибутті та відправленні потягів. Однак усі заходи спрямовані передусім на безпеку пасажирів. Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку“, - заявив чиновник.
Нагадаємо, напередодні через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" призупинила і скасувала поїзди на одному напрямку. У Полтавській області відбулися зміни у русі поїздів. Зокрема, деякі приміські рейси не курсували.
Крім того, у Чернігівській області було ускладнено рух поїздів. На Ніжинському напрямку деякі рейси курсують за зміненими маршрутами, а деякі - затримуються у дорозі.