Укрaїнa
1079
2 хв

РФ атакувала залізницю: на одному з напрямків змінили рух потягів

Місцева влада наголосила, що потяги рухаються об’їзними маршрутами через загрозу російських атак.

Олена Капнік
Потяг "УЗ".

Потяг "УЗ". / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія знову атакувала залізницю. У Сумській області 9 жовтня було організовано рух потягів зміненими маршрутами.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух. Пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, веземо іншими маршрутами”, - наголосили у компанії

Зміни стосуються потягів регіонального призначення:

  • №895 Конотоп – Фастів

  • "№888/887 Славутич – Київ-Волинський

  • №892 Фастів - Славутич.

Тим часом потяги приміського сполучення доїжджають до станції Носівка. Відправлення також відбуваються з неї.

Поїзди дальнього сполучення ідуть в об’їзд до своїх станцій призначення. Йдеться про рейси:

  • №787 Терещенська – Київ,

  • №786 Київ – Терещенська,

  • №113 Харків - Львів,

  • №779 Суми – Київ,

  • №116 Київ – Суми,

  • №774 Жмеринка – Терещенська

Тим часом очільник Сумської ОВА Олег Григоров наголосив, що у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії потяги, що прямують у напрямку Сумщини та з неї, рухаються об’їзними маршрутами.

“Учора через зміну напрямків руху були значні затримки у прибутті та відправленні потягів. Однак усі заходи спрямовані передусім на безпеку пасажирів. Рух організовано так, щоб люди не наражалися на небезпеку“, - заявив чиновник.

Нагадаємо, напередодні через безпекову ситуацію "Укрзалізниця" призупинила і скасувала поїзди на одному напрямку. У Полтавській області відбулися зміни у русі поїздів. Зокрема, деякі приміські рейси не курсували.

Крім того, у Чернігівській області було ускладнено рух поїздів. На Ніжинському напрямку деякі рейси курсують за зміненими маршрутами, а деякі - затримуються у дорозі.

1079
