РФ атакувала залізницю у кількох областях: низка потягів затримуються (список)
Російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській області. Поїзди у східних регіонах змінюють маршрут та рухаються з затримками.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
За зміненими маршрутами та із затримками курсують поїзди східного напрямку. Це - рейси:
№102 Херсон – Гусарівка,
№104 Львів – Гусарівка,
№712 Київ – Гусарівка,
№92 Одеса – Гусарівка.
Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом. Орієнтовне відставання від графіка становить менше години.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках кілька потягів затримуються - до п’яти годин:
№ 31/32 Запоріжжя - Перемишль
№ 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,
№ 37/38 Запоріжжя - Київ.
В “УЗ” наголошують, що із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівської області до Києва.
Зауважимо, голова правління "Укрзалізниці " Олександр Перцовський повідомив, що росіяни атакували станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині.