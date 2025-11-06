РФ атакувала залізницю у кількох областях: низка потягів затримуються (список)

Укрзалізниця. / © Getty Images

Російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській області. Поїзди у східних регіонах змінюють маршрут та рухаються з затримками.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

За зміненими маршрутами та із затримками курсують поїзди східного напрямку. Це - рейси:

№102 Херсон – Гусарівка,

№104 Львів – Гусарівка,

№712 Київ – Гусарівка,

№92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом. Орієнтовне відставання від графіка становить менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках кілька потягів затримуються - до п’яти годин:

№ 31/32 Запоріжжя - Перемишль

№ 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,

№ 37/38 Запоріжжя - Київ.

В “УЗ” наголошують, що із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівської області до Києва.

Зауважимо, голова правління "Укрзалізниці " Олександр Перцовський повідомив, що росіяни атакували станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині.

Атака на станцію "Запоріжжя-Камʼянське". Фото: Олександр Перцовський.

