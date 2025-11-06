ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала залізницю у кількох областях: низка потягів затримуються (список)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © Getty Images

Російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру в Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській області. Поїзди у східних регіонах змінюють маршрут та рухаються з затримками.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

За зміненими маршрутами та із затримками курсують поїзди східного напрямку. Це - рейси:

  • №102 Херсон – Гусарівка,

  • №104 Львів – Гусарівка,

  • №712 Київ – Гусарівка,

  • №92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом. Орієнтовне відставання від графіка становить менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках кілька потягів затримуються - до п’яти годин:

  • № 31/32 Запоріжжя - Перемишль

  • № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляємо причіпні вагони Павлоград - Київ,

  • № 37/38 Запоріжжя - Київ.

В “УЗ” наголошують, що із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівської області до Києва.

Зауважимо, голова правління "Укрзалізниці " Олександр Перцовський повідомив, що росіяни атакували станцію "Запоріжжя-Камʼянське" на Дніпропетровщині.

Атака на станцію "Запоріжжя-Камʼянське". Фото: Олександр Перцовський.

Атака на станцію "Запоріжжя-Камʼянське". Фото: Олександр Перцовський.

Атака на станцію "Запоріжжя-Камʼянське". Фото: Олександр Перцовський.

Атака на станцію "Запоріжжя-Камʼянське". Фото: Олександр Перцовський.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie