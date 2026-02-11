РФ атакувала залізницю у кількох областях: що відомо

Поїзд УЗ. / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Армія Російської Федерації вкотре атакувала українську залізницю. Пошкоджено інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

З його слів, сьогодні російські військові завдали удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Було пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктуру.

Вкотре загарбники вдарили по залізничному депо в Конотопі Сумської області. Внаслідок атаки сталися пошкодження технічного рухомого складу. Кулеба акцентував на тому, що армія РФ продовжує атаки на цей залізничний вузол на Сумщині.

“Працівники не постраждали. На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади”, - повідомив посадовець.

Зміни руху потягів

На 11 лютого "Укрзалізниця" змінила рух потягів у Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях. Рішення ухвалили з урахуванням безпекової ситуації в окремих регіонах.

Зокрема, на Сумщині регіональні поїзди нині курсують “до” та “від” Конотопа, а приміські — до станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово не здійснюватимуть рейси за маршрутом Сновськ — Бахмач — Сновськ.

У Харківській області на ділянці Лозова — Барвінкове — Краматорськ перевезення пасажирів здійснюють автобусним об’їздом. У Запорізькій області залежно від ситуації поїзди або пропускають, або організовують автобусні перевезення.

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни обстріляли залізницю на півночі країни. Зокрема, на Сумщині було атаковано інфраструктуру і пошкоджено локомотив.