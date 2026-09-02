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РФ атакувала Житомирщину безпілотниками: з’явилися перші наслідки удару
РФ атакувала Житомирську громаду. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Російські війська ввечері 2 вересня завдали удару по Житомирській громаді.
Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Атака РФ на Житомирську область — що відомо
Він зазначив, що близько 19:26 Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух реактивного безпілотника з півдня у напрямку Житомира, після чого в регіоні пролунав сигнал небезпеки.
«Наразі відомо про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури в Житомирській громаді», — зазначили в ОВА.
На місцях подій уже працюють екіпажі Державної служби з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється.
Віталій Бунечко закликав мешканців не знімати і не публікувати в Мережі фото й відео наслідків ворожих ударів, щоб не допомагати ворогові. Керівник ОВА також нагадав про важливість перебування у безпечних місцях під час повітряної тривоги та закликав не ігнорувати загрози з повітря.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, на Вінниччині ввечері 2 вересня через атаку РФ впали уламки безпілотника, що призвело до руйнувань і травмування людей.
Також російські війська вдень 2 вересня завдали удару на Одещині по пасажирському потягу, який прямував до Дніпра.
А в Києві під час атаки 2 вересня російський дрон влучив у житловий будинок. Також через удари пошкоджено медичний заклад і виникла пожежа на території навчального закладу.