РФ атакувало село на Запоріжжі: загинула дитина, інші члени сім'ї поранені

Одна дитина загинула, двоє дітей та четверо дорослих отримали поранення під час авіаудару РФ по Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, Росія атакувала село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами.

«Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець. Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки — 40-річний тато і 36-річна мати — поранені. Постраждали і двоє чоловіків — 41 та 51 років», — повідомив голова ОВА,

Будинок родини зруйновано. Пошкоджені й будинки розташовані поруч.

