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РФ зранку вдарила по обласному центру, який бомбила всю ніч: лунають вибухи - деталі
У місті оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Зранку 10 червня у Харкові пролунав потужний вибух. В обласному центрі о 07:58 було оголошено повітряну тривогу.
Про вибухи повідомляють місцеві медіа.
«У Харкові пролунав вибух», — повідомило видання «Суспільне».
Водночас повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників: «БпЛА із Бєлгородської області (РФ) у напрямку Харкова».
Як повідомлялося, вночі у Харкові також лунали вибухи. Зокрема, місто атакували реактивні БпЛА. Багато влучань сталося у кількох районах. Виникли пожежі, зафіксовані руйнування.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що дрони атакували в обласному центрі Холодногірський, Шевченківський та Київський райони. Травми отримали місцеві мешканці.