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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
680
Час на прочитання
1 хв

РФ зранку вдарила по обласному центру, який бомбила всю ніч: лунають вибухи - деталі

У місті оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибух.

Вибух. / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 10 червня у Харкові пролунав потужний вибух. В обласному центрі о 07:58 було оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомляють місцеві медіа.

«У Харкові пролунав вибух», — повідомило видання «Суспільне».

Водночас повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників: «БпЛА із Бєлгородської області (РФ) у напрямку Харкова».

Як повідомлялося, вночі у Харкові також лунали вибухи. Зокрема, місто атакували реактивні БпЛА. Багато влучань сталося у кількох районах. Виникли пожежі, зафіксовані руйнування.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що дрони атакували в обласному центрі Холодногірський, Шевченківський та Київський райони. Травми отримали місцеві мешканці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
680
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