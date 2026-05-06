Укрaїнa
710
1 хв

РФ атакували центр Сум: дрони влучили просто у дитячий садок — перші деталі (фото)

Російські дрона атакували місто просто серед дня.

Олена Капнік
Атака на Суми.

Атака на Суми. / © Суспільне

Доповнено додатковими матеріалами

У середу, 6 травня, місто Суми опинилося під атакою російських безпілотників. В обласному центрі сталася серія вибухів, після яких небо затягнуло димом. Сталися влучання у будівлю дитсадка.

Що відомо про атаку на обласний центр, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Телеграм-канали повідомили про кілька потужних вибухів, які сколихнути Суми після 10:00. Повітряні сили попереджали про БпЛА, які прямували до міста.

«У Сумах після вибухів зайнялась пожежа», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Атака на Суми — що відомо

Згодом керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині міста.

«Триває рятувальна операція. Атака триває», — наголосив чиновник.

Згодом секретар Сумської міської ради Артем Кобзар уточнив, що зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста — в будівлю дитячого садочка.

Атака на Суми 6 травня. Фото: Артем Кобзар. / © Сумська міська рада

Нагадаємо, сьогодні зранку РФ атакувала Харків. У Новобаварському районі сталося влучання дрона у житловий будинок. Загалом пошкоджено сім приватних осель. Є потерпілі.

