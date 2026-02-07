ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1476
1 хв

РФ атакує енергетику: графіки відключення світла не діють

Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють.

Олена Капнік
Від ночі 7 лютого армія Росії атакує об’єкти енергетики в Україні. Через завдані пошкодження у більшості регіонів застосовані аварійні відключення світла.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

“Росія здійснює чергову масовану атаку на об’єкти енергосистеми України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень – у більшості регіонів застосовані аварійні відключення”, - йдеться у повідомленні.

У регіонах не діють раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Енергетики наголошують, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

У ДТЕК повідомили, що екстрені відключення застосовані на Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

Як повідомлялося, зранку 7 лютого у Києві через атаку діють екстрені відключення. Зауважимо, що напередодні у ДТЕК наголосили, що мешканці двох районів столиці матимуть більше світла. Йдеться про Дніпровський і Дарницький райони, де складна ситуація з опаленням.

1476
