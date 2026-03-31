Укрaїнa
94
1 хв

РФ атакує енергосистему України: у кількох областях — нові знеструмлення

Через обстріли Росії 31 березня у 5 областях України застосовують аварійні відкючення.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Енергетика / © ТСН.ua

Російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Станом на ранок зафіксовано нові відключення електроенергії у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Про це повідомляє «Укренерго».

Що відомо про стан енергосистеми

Наразі енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атак. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Водночас українців закликають відповідально ставитися до споживання електроенергії. У всіх областях зберігається потреба в економному використанні світла у вечірні години — з 18:00 до 22:00. У цей період рекомендують обмежити користування потужними електроприладами та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію слід відстежувати на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Раніше РФ влаштувала блекаут у двох областях України. Так, через обстріли частина споживачів у Харківській та Херсонській областях була знеструмлна. Водночас по всій Україні цього дня не запроваджують графіки відключень світла. Енергетики працювали безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Українців закликали економно споживати електроенергію.

