РФ атакує Івано-Франківську область: сталися вибухи, що відомо
Зранку 23 грудня російська армія вдарила по Бурштину Івано-Франківської області "Шахедами". В місті було чутно звуки вибухів. Працювали сили ППО
Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.
У місті сталася серія вибухів. Перші - пролунали близько 06:16. Гучно також було близько 06:30 та о 07:10.
Керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про атаку безпілотників.
“Ворог “Шахедами” атакує Прикарпаття! Працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях”, - наголосила чиновниця.
Своєю чергою, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що комбінований удар може бути затяжним.
Місцеві жителі повідомляють, що у Бурштині, Войнилівській та Галицькій громадах сталися перебої зі світлом.