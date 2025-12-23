ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
5636
1 хв

РФ атакує Івано-Франківську область: сталися вибухи, що відомо

Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Зранку 23 грудня російська армія вдарила по Бурштину Івано-Франківської області "Шахедами". В місті було чутно звуки вибухів. Працювали сили ППО

Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

У місті сталася серія вибухів. Перші - пролунали близько 06:16. Гучно також було близько 06:30 та о 07:10.

Керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про атаку безпілотників.

“Ворог “Шахедами” атакує Прикарпаття! Працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях”, - наголосила чиновниця.

Своєю чергою, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що комбінований удар може бути затяжним.

Місцеві жителі повідомляють, що у Бурштині, Войнилівській та Галицькій громадах сталися перебої зі світлом.

Новина доповнюється
