РФ атакує Івано-Франківську область: сталися вибухи, що відомо

Зранку 23 грудня російська армія вдарила по Бурштину Івано-Франківської області "Шахедами". В місті було чутно звуки вибухів. Працювали сили ППО

Про це повідомили кореспонденти “Суспільного”.

У місті сталася серія вибухів. Перші - пролунали близько 06:16. Гучно також було близько 06:30 та о 07:10.

Керівниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила про атаку безпілотників.

“Ворог “Шахедами” атакує Прикарпаття! Працює ППО! Перебувайте в безпечних місцях”, - наголосила чиновниця.

Своєю чергою, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що комбінований удар може бути затяжним.

Місцеві жителі повідомляють, що у Бурштині, Войнилівській та Галицькій громадах сталися перебої зі світлом.

