Укрaїнa
142
РФ атакує Костянтинівку: 9 людей загинули, 7 поранені — з міста виїхала остання лікарня

Судячи з останніх подій, схоже, що Костянтинівку, на жаль, спіткає доля інших зруйнованих міст Донеччини.

Дмитро Гулійчук
Удар по Костянтинівці 3 вересня

Удар по Костянтинівці 3 вересня / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

За сьогодні, 3 вересня, у Костянтинівці в результаті російських обстрілів загинули 9 людей і ще семеро були поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, зранку росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії — загинули 8 людей від 44 до 74 років, поранення отримали шестеро. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця, торговий центр і 5 торгових павільйонів.

Крім того, ворог двічі бив FPV-дронами по цивільним автівкам — внаслідок цих атак загинула 36-річна жінка, ще 1 людина поранена.

«Замахи на життя цивільних — це не поодинокі випадки, а усвідомлений і цілеспрямований метод дії російсько-терористичних угруповань. Для них вбивства мирних українців — це розвага! Не допомагайте їм грати в цю смертельну гру», — зазначив Філашкін, закликавши цивільних мешканців Донеччини виїхати до безпечніших регіонів.

Вчора, 2 вересня, російські війська вдарили FPV-дроном по цивільному автобусу в Костянтинівці. Унаслідок удару поранені троє людей — дві жінки 43 і 64 років і 77-річний водій автобус.

У Костянтинівці закрилася остання лікарня

Як передає «Суспільне Донбас», у Костянтинівці через щоденні російські обстріли та нестачу лікарів припинили роботу стаціонарні відділення та поліклініка багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування. Це остання лікарня, яка працювала у місті.

До повномасштабного вторгнення вона надавала допомогу понад 100 тисячам людей, а після — приймала пацієнтів з Бахмута, Торецька та Часового Яру.

Директорка Костянтинівської багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування Олена Руденко розповіла, що в місті зараз такі умови, що неможливо вже надавати допомогу. Це дуже небезпечно і для пацієнтів, і для лікарів. Наразі через російські обстріли у приміщеннях лікарні немає світла та відсутнє водопостачання.

«По-перше, у нас багато лікарів виїхали, ми вже не можемо надавати допомогу. У нас уже виїхали усі анестезіологи, у нас немає травматологів, у нас хірурги повиїжджали, тому надавати допомогу ми вже не можемо», — зазначила Олена Руденко.

За словами завідувача хірургічного відділення Юрія Мишастого, окупанти з весни прицільно почали обстрілювати лікарню.

Юрій Мишастий був одним з трьох хірургів, що працювали в останні дні. Він евакуювався з Костянтинівки 31 серпня.

«Я побачив жах: значить, школи, дитячі садочки, все було розтрощене — все. Вони бомбили все. Все. І лікарні діставалося. Декілька разів прилітало. Заб’ють OSB, то такі дерев’яні щити, — воно все вилітало, бо дуже будівля тряслася. Дуже потужні були при „прильоті“, пил стояв стіною», — розповів лікар.

Наразі всіх пацієнтів з Костянтинівки парамедики відправляють до Дружківки.

«Ми останні виходимо з міста. 12 серпня пішла „швидка допомога“ з міста. А пацієнти — важкі, а шляхи евакуації у нас були вже відрізані. Якщо важкий пацієнт, як ми можемо його евакуювати, коли швидкої немає. Я вважаю, що у мене люди були до останнього і зробили все можливе. Ну, коли у нас поряд прильоти, уже ДСНС навіть вивели з міста. У нас горить поряд, а рятувати нікому. Ну, як можна залишити людей?», — обурюється директорка лікарні Олена Руденко.

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по ринку Костянтинівки зі «Смерчів», запустивши 8 ракет.

