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РФ атакує Львів: у місті серія потужних вибухів - що відомо
Зранку, 20 листопада, під час масованої атаки у Львові сталась серія вибухів. Армія РФ атакує місто.
Що відомо про атаку на Львів — читайте на ТСН.ua.
У Львівському районі о 05:47 оголосили «червону» повітряну тривогу через загрозу ракет. До цього після опівночі кілька разів була тривога «жовтого» рівня. Вночі на місто летіли безпілотники, а близько 06:50 Повітряні сили повідомили про крилаті ракети, які тримали курс на обласний центр.
У Львові сталися вибухи.
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