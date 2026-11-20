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Зранку, 20 листопада, під час масованої атаки у Львові сталась серія вибухів. Армія РФ атакує місто.

Що відомо про атаку на Львів — читайте на ТСН.ua.

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У Львівському районі о 05:47 оголосили «червону» повітряну тривогу через загрозу ракет. До цього після опівночі кілька разів була тривога «жовтого» рівня. Вночі на місто летіли безпілотники, а близько 06:50 Повітряні сили повідомили про крилаті ракети, які тримали курс на обласний центр.

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У Львові сталися вибухи.

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