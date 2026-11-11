Повітряна тривога. / © ТСН

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Російська армія зранку середи, 11 листопада, знову атакує Україну ударними безпілотниками. Зокрема, під атакою Київ, де від 06:56 триває «жовта» повітряна тривога.

Що відомо про небезпеку станом на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Від ранку Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух численних реактивних дронів одразу в кількох регіонах. Під загрозою опинилися Київ та Київщина, Чернігівщина, Одещина, Полтавщина, Кіровоградщина, Вінниччина і Волинь.

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Особливо напружена ситуація склалася на підступах до столиці. Безпілотники заходили на Київ із різних напрямків. Повітряні сили повідомляли про дрони у районі Вишневого, Софіївської Борщагівки, Жулян, Голосіївського району, Телички та Осокорків. Також БпЛА фіксували поблизу Чабанів.

Реактивні безпілотники рухалися й у напрямку інших областей. Зокрема, дрони прямували на Полтавщину, Кропивницький, Одещину та Ковель на Волині. Окремі цілі заходили на Одещину з моря, зокрема курсом на Затоку.

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