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РФ атакує на Україну: куди летять дрони і де зараз небезпека — мапа
Повітряні сили закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Російська армія зранку середи, 11 листопада, знову атакує Україну ударними безпілотниками. Зокрема, під атакою Київ, де від 06:56 триває «жовта» повітряна тривога.
Що відомо про небезпеку станом на сьогоднішній ранок — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Від ранку Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух численних реактивних дронів одразу в кількох регіонах. Під загрозою опинилися Київ та Київщина, Чернігівщина, Одещина, Полтавщина, Кіровоградщина, Вінниччина і Волинь.
Особливо напружена ситуація склалася на підступах до столиці. Безпілотники заходили на Київ із різних напрямків. Повітряні сили повідомляли про дрони у районі Вишневого, Софіївської Борщагівки, Жулян, Голосіївського району, Телички та Осокорків. Також БпЛА фіксували поблизу Чабанів.
Реактивні безпілотники рухалися й у напрямку інших областей. Зокрема, дрони прямували на Полтавщину, Кропивницький, Одещину та Ковель на Волині. Окремі цілі заходили на Одещину з моря, зокрема курсом на Затоку.