РФ атакує об'єкти "Нафтогазу" у трьох областях: бомба влетіла у газопровід

Росіяни атакували інфраструктуру «Нафтогазу» на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині / © Associated Press

Російські військові атакували об’єкти «Нафтогазу» у Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це повідомив голова правління компанії НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

За його словами, вчора, 1 травня, обстрілів зазнав газовидобувний обʼєкт на Харківщині. Є пошкодження обладнання. Триває оцінка наслідків атаки.

Крім того, сьогодні після влучання ворожої авіабомби пошкоджено газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання.

«Ремонтні служби координують дії з військовими та приступлять до ліквідації, щойно дозволить безпекова ситуація», — запевнив Корецький.

Також сьогодні працівник «Нафтогазу» отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога.

Загалом від початку 2026 року окупанти атакували об’єкти Нафтогазу вже 99 разів, повідомив Корецький.

