Укрaїнa
538
1 хв

РФ атакує Одесу балістикою: у місті чути вибухи — перші деталі

Увечері 19 серпня в Одесі пролунали вибухи.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Удар по Одесі 19 серпня

Удар по Одесі 19 серпня / © ТСН.ua

Увечері, 19 серпня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Перед цим у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики з окупованого Криму.

Карта повітряних тривог станом на 21:54

Карта повітряних тривог станом на 21:54

Тим часом, у соцмережах публікують перші фото з місця прильоту.

«На місці прильоту видно заграву. Була одна ракета Іскандер-М», — пишуть у місцевому пабліку.

Крім того, для Одещини є загроза від російських «Шахедів».

Офіційних коментарів від місцевої влади про цей удар на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, що внаслідок удару по Харкову 18 серпня загинули двоє дітей — це 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

