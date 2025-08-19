Удар по Одесі 19 серпня / © ТСН.ua

Увечері, 19 серпня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Перед цим у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики з окупованого Криму.

Карта повітряних тривог станом на 21:54

Тим часом, у соцмережах публікують перші фото з місця прильоту.

«На місці прильоту видно заграву. Була одна ракета Іскандер-М», — пишуть у місцевому пабліку.

Крім того, для Одещини є загроза від російських «Шахедів».

Офіційних коментарів від місцевої влади про цей удар на момент публікації новини не було.

Нагадаємо, що внаслідок удару по Харкову 18 серпня загинули двоє дітей — це 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.