РФ атакує Одесу балістикою: у місті чути вибухи — перші деталі
Увечері 19 серпня в Одесі пролунали вибухи.
Увечері, 19 серпня, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Перед цим у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики з окупованого Криму.
Тим часом, у соцмережах публікують перші фото з місця прильоту.
«На місці прильоту видно заграву. Була одна ракета Іскандер-М», — пишуть у місцевому пабліку.
Крім того, для Одещини є загроза від російських «Шахедів».
Офіційних коментарів від місцевої влади про цей удар на момент публікації новини не було.
Нагадаємо, що внаслідок удару по Харкову 18 серпня загинули двоє дітей — це 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.