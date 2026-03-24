Удар по Україні 24 березня: які міста зазнали атаки

Доповнено додатковими матеріалами

Просто посеред дня, 24 березня, а не «традиційно» вночі, російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. РФ застосувала ударні дрони, які долетіли аж на Захід країни, зокрема до Львова та Івано-Франківська.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про нову масовану атаку ворога.

Львів

Сьогодні вдень російський дрон атакував історичний центр Львова.

Ще одне влучання ворожого дрона в житловий будинок на Сихові.

За словами мера Андрія Садового, наразі (на момент публікації новини) кількість постраждалих від атаки становить 13 людей, проте їх може бути більше.

Львів’яни, схоже, не падають духом, попри руйнівні наслідки удару. Так, «Суспільне» опублікувало відео, як чоловік вивішує прапор на балконі будинку, в який влучив російський дрон.

Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади на Львівщині.

У Львові РФ пошкодила пам’ятку архітектури

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що внаслідок удару пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення — Ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО негайно відреагувати на удар Росії по центру Львова.

«Росія жорстоко вдарила по центральній частині Львова — міста виняткової культурної цінності та об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО. Було завдано шкоди об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО», — зазначив міністр.

Сибіга закликав Генерального директора ЮНЕСКО негайно відреагувати на цей злочин та зайняти чітку позицію.

Івано-Франківськ: є загиблі

Вибухи лунали і в Івано-Франківську. Місцеві мешканці зняли на відео, як ворожий «Шахед» кружляє над містом і раптово йде у піке.

Унаслідок атаки в Івано-Франківську пошкоджений пологовий будинок.

«Ворог цілив в адмінбудівлю! Пошкоджений пологовий, всі живі і неушкоджені», — повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Вибиті вікна у пологовому будинку Івано-Франківська

Пізніше голова Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ннаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей. Ще четверо людей постраждали, серед них — 6-річна дитина.

Тернопіль

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що в області збивають ворожі «Шахеди»

«Повітряна тривога в області триває! Працює ППО. Фіксують збиття ворожих об’єктів. Прошу всіх: залишайтесь в укритті», — йдеться у повідомленні.

Міський голова Тернополя Сергій Надал додав, що в Тернополі працює ППО.

«На проспекті Степана Бандери тимчасово обмежено рух транспорту в обох напрямках. Станом на зараз (17:31) рух як приватного, так і громадського транспорту не здійснюється», — написав він у телеграм.

Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів в області та самому Тернополі.

Місцевий паблік «Файний Тернопіль» уточнює, що у сусідній будівлі поруч із місцем влучання в Тернополі повибивало вікна. Люди не постраждали

Вінниця

У Вінниці пролунала серія вибухів у вівторок, 24 березня. Вдень звуки вибухів чули у різних районах міста.

Також місцеві публікують відео про стовп чорного диму над Вінницею.

Місцеве видання «Новини Вінниця 20 хвилин» повідомляє, що у місті після удару РФ — кілометрові затори.

«Електротранспорт та муніципальні автобуси стоять. Їздять тільки маршрутки», — йдеться в повідомленні.

Згодом в ОВА додали, що саном на 18:45 відомо про 11 поранених та 1 загиблого внаслідок масованої атаки на Вінниччину.

Житомир

Місцеві жителі повідомляли про вибухи в Житомирі. У соцмережах стверджували, що вибух був у центральній частині міста.

Згодом в ОВА додали, що внаслідок удару по Житомиру пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала дівчинка 12 років. Вона доставлена в лікарню, де їй надають необхідну допомогу.

Тим часом, у соцмережах місцеві публікують відео, як над містом літали ворожі безпілотники.

Вибухи в інших регіонах

Крім вищевказаних, вибухи пролунали також у Чернігові, Дніпрі та Запоріжжі.

Також сьогодні вдень ворог атакував територію Хмельниччини. За інформацією ОВА, у Шепетівському районі внаслідок атаки травмовано чоловіка.

Одна з наймасовіших атак з застосуванням ударних дронів

Як зазначає моніторинговий паблік «ППО Радар», сьогодні була одна з наймасовіших атак з застосуванням ударних БпЛА на територію України за весь час.

За інформацією каналу, застосовано понад 800 БпЛА починаючи з минулого вечора.

«Основний напрямок удару —Львів, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Дніпро, Одещина, прифронтові території. Основна ціль удару — цивільна інфраструктура, в цей раз не енергетична а саме цивільна у центрах міст України, особливо у західних регіонах України», — зазначили у пабліку.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат згодом підтвердив, що ця атака — одна з найбільших.

За його словами, сьогодні з 09:00 до 15:00 на територію країни залетіло понад 400 БпЛА з південного та північного напрямків, а також через лінію бойового зіткнення. Загалом, починаючи від 18:00 23 березня, зафіксовано проліт 392 дронів до початку денної хвилі.