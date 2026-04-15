РФ атакує Україну "Калібрами" та крилатими ракетами: що відомо

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська розпочали масштабну повітряну атаку на Україну, застосовуючи ракети морського та повітряного базування, а також ударні безпілотники. Станом на вечір 15 квітня зафіксовано пуски ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря та Х-101/555 із бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Також відомо про атаку безпілотниками у низці областей.

Про це повідомляють моніторингові канали, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та громадський активіст Сергій Стерненко.

Напрямки атаки та загроза для регіонів

За оперативною інформацією, значна кількість ворожих БПЛА рухається з декількох напрямків. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець попередив про високу ймовірність ударів по території Черкаської області.

«Ураховуючи останні події та наявну інформацію, не виключено, що наша Черкащина знову може опинитися під ударом. Закликаю кожного та кожну з вас максимально реагувати на повітряні тривоги», — наголосив очільник ОВА.

Ситуація у столиці та стан тривог

Моніторингові групи повідомляють, що через пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників повітряна тривога у Києві може бути оголошена найближчим часом (орієнтовно за 30 хвилин). Мешканцям столиці рекомендують завчасно планувати маршрути до безпечних місць.

Згідно з актуальною картою повітряних тривог, станом на 18:58 червона зона охоплює значну частину центральних, північних та східних областей України, зокрема:

Чернігівську, Сумську, Полтавську;

Черкаську, Кіровоградську, Вінницьку;

Харківську та Луганську області.

Повітряна тривога станом на 15 квітня 18:58.

Сили оборони та офіційні особи закликають громадян не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях до відбою.

Оперативна ситуація щодо руху ворожих БпЛА

Повітряні Сили ЗС України зафіксували рух декількох груп ударних безпілотників у різних регіонах країни. Наразі ворожі дрони маневрують у центральних, північних та південних областях.

Напрямки руху станом на цей час:

Черкащина: зафіксовано БпЛА в районі Сміли . Раніше групи безпілотників заходили на Черкаси з південного напрямку.

Вінниччина: дрони рухаються з Кіровоградщини курсом на Ладижин та Гайсин .

Полтавщина: групи БпЛА прямують у напрямку Лубен та Ромодану з півночі. Раніше повідомлялося про рух у бік Гадяча та Лохвиці.

Північ: нові групи безпілотників зайшли на Сумщину (курс на Суми з північного сходу) та Чернігівщину (курс південний, зафіксовано рух на Ніжин).

Південь: безпілотники рухаються у напрямку Одеси з північно-західного напрямку. Також БпЛА зафіксовані в районі Запоріжжя та Кривого Рогу.

Миколаївщина та Кіровоградщина: ворожі цілі прямують через Миколаївську область у бік Одещини та на північний захід через Лису Гору (Кіровоградська обл.).

Нагадаємо, російські війська 15 квітня вночі та зранку здійснили масовану атаку по Україні. Обстрілів зазнали Київська, Харківська й Одеська області, а також великі міста — Дніпро, Запоріжжя, Суми та Черкаси. Внаслідок ударів є загиблі та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.