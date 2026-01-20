ТСН у соціальних мережах

1590
1 хв

РФ атакує Україну крилатими ракетами: що відомо

Більшість повітряних цілей тримали курс на Київську область.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

На світанку 20 січня армія РФ запустила по Україні крилаті ракети. Протягом ночі окупанти атакували безпілотниками і балістикою.

Про це повідомили моніторингові канали і ПС ЗСУ.

Станом на 07:07 сирени лунають майже по всій країні, окрім західних областей, - Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської.

Мапа тривог станом на ранок 20 січня.

Зауважимо, близько 04:00 моніторингові канали повідомили, що в повітрі перебувають кілька бортів Ту-95мс. Згодом стало відомо про пуски крилатих ракет Х-101.

Близько 06:30 Повітряні сили попередили про перші крилаті ракети у повітряному просторі країни. За даними військових, чимало повітряних цілей тримали курс на Київщину.

Зауважимо, станом на 07:15 у різних областях України є загроза від російських дронів.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вдарила по Україні ракетами і БпЛА. Вибухи пролунали у різних регіонах. Зокрема, гучно було у Києві та області, у Кривому Розі, Дніпрі та Запоріжжі.

1590
