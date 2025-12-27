РФ запустила ракети "Калібр" / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що ракети були запущені з акваторії Чорного моря приблизно о 00:50.

Якщо пуски ракет дійсно відбулися, то вони очікуються у повітряному просторі України протягом наступної години.

Офіційної інформації про пуски ракет від Повітряних сил наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що у Харкові через атаку РФ поранено трьох людей, серед них немовля.

Ми раніше інформували, що останні пів місяця Одеса перебуває під безпрецедентним тиском з боку загарбників, і ситуація не покращується.