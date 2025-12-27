ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
518
Час на прочитання
1 хв

РФ атакує Україну ракетами «Калібр» із Чорного моря — монітори

У ніч проти 27 грудня зафіксовано ймовірні пуски крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря у бік України.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ запустила ракети "Калібр"

РФ запустила ракети "Калібр" / © Associated Press

Російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

У повідомленні вказується, що ракети були запущені з акваторії Чорного моря приблизно о 00:50.

Якщо пуски ракет дійсно відбулися, то вони очікуються у повітряному просторі України протягом наступної години.

Офіційної інформації про пуски ракет від Повітряних сил наразі не надходило.

Раніше повідомлялося, що у Харкові через атаку РФ поранено трьох людей, серед них немовля.

Ми раніше інформували, що останні пів місяця Одеса перебуває під безпрецедентним тиском з боку загарбників, і ситуація не покращується.

Дата публікації
Кількість переглядів
518
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie