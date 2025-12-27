- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 518
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ атакує Україну ракетами «Калібр» із Чорного моря — монітори
У ніч проти 27 грудня зафіксовано ймовірні пуски крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря у бік України.
Російські загарбники в ніч проти 27 грудня здійснюють атаку на Україну ракетами типу «Калібр».
Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
У повідомленні вказується, що ракети були запущені з акваторії Чорного моря приблизно о 00:50.
Якщо пуски ракет дійсно відбулися, то вони очікуються у повітряному просторі України протягом наступної години.
Офіційної інформації про пуски ракет від Повітряних сил наразі не надходило.
Раніше повідомлялося, що у Харкові через атаку РФ поранено трьох людей, серед них немовля.
Ми раніше інформували, що останні пів місяця Одеса перебуває під безпрецедентним тиском з боку загарбників, і ситуація не покращується.