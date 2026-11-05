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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1958
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1 хв

РФ атакує Україну реактивними дронами: де зараз небезпека (мапа)

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Повітряна тривога.

Повітряна тривога.

Зранку 5 листопада російські війська продовжують атакувати Україну реактивними безпілотниками. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА одразу в кількох напрямках.

Що відомо про російську атаку на Україну — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Станом на 07:10 «жовта» тривога оголошена у кількох районах Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Зокрема, дрони прямували на Запоріжжя з півдня та на Дніпро — зі сходу. Згодом зафіксували ще один безпілотник на півдні Миколаївщини, який рухався на північ, а також БпЛА на Дніпро з півдня та на заході Київщини — курсом на південь.

Мапа тривог станом на 7:10 четверга, 5 листопада.

Мапа тривог станом на 7:10 четверга, 5 листопада.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін змінив план війни і зробив нову ставку на стратегію виснаження України. Зокрема, практично безперервно атакуючи міста і вночі, і вдень. Кремль розраховує, що масовані атаки зроблять життя цивільного населення нестерпним, а також завдадуть удару по економіці

Так, протягом 3 листопада РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на енергетику, понад 20 разів цілеспрямовано атакувавшиоб’єкти. Для ударів ворог використав безпрецедентну кількість засобів ураження, що спричинило значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

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