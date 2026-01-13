Зранку РФ атакує Україну ракетами і десятками "Шахедів": де є небезпека

Безпілотник.

Зранку 13 січня у низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Зафіксовано кілька груп БпЛА. Пізніше - ще й ракет. Загроза - для Київської області.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 7:00 в повітрі близько 30 ворожих ударних БпЛА у Сумській, Чернігівській та Київській областях”, - повідомили військові.

Зокрема, у Київській області дрони фіксують у напрямку Вишгорода, Броварів та Макарова.

О 07:18 ПС попередили про швидкісну ціль на Сумщині, а згодом - про нові повітряні цілі, які прямують в напрямку Київської області. Моніторингові канали попереджають, що йдеться про крилаті ракети “Іскандер”.

“Швидкісна ціль на Сумщині. Ще декілька ракет. Ракети у Сумській та Полтавській областях. Курс - на захід”, - попередили Повітряні сили.

Мапа тривог станом на 07:30 вівторка, 13 січня.

Як повідомлялося, вночі Росія здійснила масовану атаку на українську енергетику. Росіяни атакували Київ та низку областей балістичними ракетами. У Мережі писали, що Ірпінь, Буча та Гостомель (Київська область) після вибухів майже повністю знеструмлені.

