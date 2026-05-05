РФ атакує вдень і вночі: Ігнат розкрив справжні наміри ворожих ударів

Атака РФ на Дніпро у березні.

Агресорка Російська Федерація продовжує тиснути на Україну, здійснюючи атаки і вдень, і вночі. Обстріли тривають практично безперервно вже не перший тиждень.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, для своїх атак росіяни застосовують дрони-імітатори — безпілотники, які не вражають цілі, але змушують українську ППО постійно реагувати.

Мета таких дій країни-агресорки комплексна, пояснив Ігнат, а також виділив кілька напрямків тиску:

виснаження ППО — і наземних комплексів, і авіації;

тиск на людей — військових, операторів, персонал;

знищення запасів — боєприпасів та техніки.

«Усім потрібен відпочинок, ворог це розуміє. Інколи атаки спрямовують отакі великі цілодобово. Таким чином виснажують людей, техніку і наші запаси. Десь вони могли певну кількість накопичити. Ну, і таким чином спланували той чи інший удар у 2-3 хвилини протягом цілої доби», — пояснив представник ПС.

За словами Ігната, цілодобові атаки росіян — не щось принципово нове. Загарбники практикували такий підхід, а тому він залишається частиною загальної стратегії на виснаження. Адже, якщо росіяни завдають ударів беззупинно, то навантаження зростає одразу в кількох площинах: страждає ППО, економіка та бойовий ресурс армії.

Нагадаємо, у квітні агресорка РФ встановила рекорд атак дронами по Україні — окупанти випустили 6500 далекобійних БпЛА. Це на 2% більше, ніж у березні. Окрім кількості, ворог змінив тактику: росіяни стали частіше завдавати ударів по цивільних об’єктах у світлий час доби. Ймовірно, такі дії РФ спрямовані на збільшення втрат серед мирних громадян.

