РФ атакує великий обласний центр: гримлять вибухи
Повітряна тривога триває.
У Полтаві ввечері 2 травня пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.
Про це повідомляє видання NV.
За попередньою інформацією, у місті можуть працювати сили протиповітряної оборони. Мешканці повідомляють про звуки вибухів, які, ймовірно, пов’язані зі знищенням повітряних цілей.
У ПС України зазначили, що групи ворожих БпЛА рухаються з Сумщини у західному напрямку через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Київщини.
Влада закликає перебувати мешканців у безпечних місцях.
Росія атакує мирні міста України — останні новини
Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на автозаправні станції у Харкові — зафіксовано щонайменше чотири влучання по АЗС.
Також, у ніч проти 2 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.