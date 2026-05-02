ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1325
Час на прочитання
1 хв

РФ атакує великий обласний центр: гримлять вибухи

Повітряна тривога триває.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
ППО

ППО / © ТСН

У Полтаві ввечері 2 травня пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє видання NV.

За попередньою інформацією, у місті можуть працювати сили протиповітряної оборони. Мешканці повідомляють про звуки вибухів, які, ймовірно, пов’язані зі знищенням повітряних цілей.

У ПС України зазначили, що групи ворожих БпЛА рухаються з Сумщини у західному напрямку через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Київщини.

Влада закликає перебувати мешканців у безпечних місцях.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на автозаправні станції у Харкові — зафіксовано щонайменше чотири влучання по АЗС.

Також, у ніч проти 2 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1325
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie