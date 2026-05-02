РФ атакує великий обласний центр: гримлять вибухи

У Полтаві ввечері 2 травня пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє видання NV.

За попередньою інформацією, у місті можуть працювати сили протиповітряної оборони. Мешканці повідомляють про звуки вибухів, які, ймовірно, пов’язані зі знищенням повітряних цілей.

У ПС України зазначили, що групи ворожих БпЛА рухаються з Сумщини у західному напрямку через Чернігівщину та Полтавщину у напрямку Київщини.

Влада закликає перебувати мешканців у безпечних місцях.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на автозаправні станції у Харкові — зафіксовано щонайменше чотири влучання по АЗС.

Також, у ніч проти 2 травня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками. У Миколаєві під удар «Шахедів» потрапила енергетична інфраструктура.

