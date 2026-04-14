РФ атакує великий обласний центр: «приліт» стався в адмінбудівлю
У місті під час повітряної тривоги, яка тривала пів години, сталося кілька вибухів.
У вівторок, 14 квітня, у Чернігові сталися потужні вибухи. Росіяни атакували місто безпілотниками. У місті стався «приліт».
Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
«Один із „Шахедів“ влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Унаслідок вибуху, в адмінбудівлі вибиті вікна та пошкоджені двері», — наголосив очільник ОВА.
Згодом він додав, що постраждалих немає.
Вибухи у Чернігові
У Чернігові від 09:01 до 09:34 лунали сирени. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників у напрямку обласного центру.
Згодом у місті сталося кілька вибухів. В МВА наголосили, що вони пов’язані з роботою ППО по «Шахедах», які наближалися до міста.
Як повідомлялося, зранку 14 квітня росіяни вгатили «Шахедами» по Кривому Розі. Унаслідок удару зафіксовано пошкодження інфраструктури та виникла пожежа.
Згодом місцева влада повідомила, що окупанти вдруге за ранок атакували Кривий Ріг. Знову стався «приліт» по інфраструктурі.